В российском регионе задержали иностранца за перевозку гашиша в обшивке багажника

В Ленобласти сотрудники ГАИ задержали иностранца за перевозку гашиша в багажнике

В Ленинградской области сотрудники ГАИ задержали иностранца, который перевозил партию гашиша в обшивке багажника по федеральной трассе «Кола». Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 31-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья за рулем автомобиля Chery остановили на 42 километре федеральной трассы для проверки документов. Во время досмотра его машины были обнаружены брикеты с неизвестным веществом и общей массой 15 килограммов.

Согласно экспертизе, в одном из них содержались 482 грамма гашиша. Против водителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ, он заключен под стражу.

Ранее сотрудники силовых структур задержали наркокурьера из Хабаровска, который спрятал более двух килограммов наркотиков внутри коробки передач и отправил ее себе через транспортную компанию.