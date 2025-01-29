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19:11, 29 января 2025Ценности

В сети восхитились внешностью 75-летней Аллы Пугачевой на новом фото

Алина Гостева
Алина Гостева

В сети восхитились внешностью советской и российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой на новом фото. Соответствующий пост появился на странице ее мужа юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

75-летняя исполнительница с избранником посетили спектакль «Записки сумасшедших». При этом они вместе снялись у афиши в театре. Артистка позировала перед камерой в черном наряде, который состоял из топа, кожаной куртки и брюк с накладными карманами. Кроме того, звезда надела остроносые сапоги, распустила волосы и подчеркнула губы коричнево-красной помадой.

Подписчики высказались о кадре в комментариях. «Алла — стиль. Тот случай, когда с возрастом выглядит только круче», «Все молодеем и хорошеем. Так держать!», «Невероятная красотка», — заявили поклонники.

В ноябре Максим Галкин высмеял свой наряд на фото из 1990-х годов фразой «фривольные шорты».

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