В сети высмеяли исписанные помадой футболки и худи Balenciaga за 116,5 тысячи рублей

Пользователи сети высмеяли новую коллекцию одежды испанского бренда Balenciaga, выпущенную ко Дню святого Валентина. Соответствующие комментарии появились на странице дизайнера Демны Гвасалии в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Марка представила исписанные красной помадой футболки и худи. При этом на некоторых моделях присутствуют дыры и необработанные края. Согласно информации на сайте модного дома, стоимость таких изделий варьируется от 595 долларов (58 тысяч рублей) до 1190 долларов (116,5 тысячи рублей).

Юзеры выразили удивление дизайном вещей и принялись обсуждать его в комментариях под постом: «Некоторые бренды просто троллят нас. Клянусь», «H&M делает одежду намного лучше», «Не собираюсь тратить деньги на эту одежду», «Это какой-то мусор, а не одежда», «Ужасно».

Ранее сообщалось, что бренд Balenciaga подвергся критике среди пользователей сети за босоногую обувь.