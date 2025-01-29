Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:46, 29 января 2025Ценности

В сети высмеяли исписанные помадой футболки и худи Balenciaga за 116,5 тысячи рублей

Мария Винар

Фото: @demnagram

Пользователи сети высмеяли новую коллекцию одежды испанского бренда Balenciaga, выпущенную ко Дню святого Валентина. Соответствующие комментарии появились на странице дизайнера Демны Гвасалии в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Марка представила исписанные красной помадой футболки и худи. При этом на некоторых моделях присутствуют дыры и необработанные края. Согласно информации на сайте модного дома, стоимость таких изделий варьируется от 595 долларов (58 тысяч рублей) до 1190 долларов (116,5 тысячи рублей).

Юзеры выразили удивление дизайном вещей и принялись обсуждать его в комментариях под постом: «Некоторые бренды просто троллят нас. Клянусь», «H&M делает одежду намного лучше», «Не собираюсь тратить деньги на эту одежду», «Это какой-то мусор, а не одежда», «Ужасно».

Ранее сообщалось, что бренд Balenciaga подвергся критике среди пользователей сети за босоногую обувь.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они хотят посеять страх и панику». Сербию захлестнули массовые протесты. Чего хотят их участники и что они говорят о России?

      16-летний москвич решил повторить тренд из соцсетей и едва не ослеп

      В Литве назвали единственную версию крушения самолета под Вильнюсом

      Глава разведки Украины прокомментировал заявление о судьбе страны нецензурным анекдотом

      Европа заключила контракт на миссию к «русской планете»

      В Крыму отчитались о выделении земли участникам спецоперации

      Мужчина прожил 120 дней под водой и побил рекорд

      Безработный россиянин изнасиловал двух односельчанок и попал под статью

      Имущество сына Порошенко арестовали из-за уклонения от службы

      Обнародован список вошедших в программу льготного автокредитования

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше