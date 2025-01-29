NI: Зеленскому нужно быть реалистом в вопросе вступления Украины в НАТО

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть реалистом в вопросе разрешения конфликта и вступления Киева в Североатлантический альянс. Об этом заявили доцент Дейтонского университета и офицер по техническому обслуживанию самолетов ВВС США в отставке Бенджамин Хейзен и военный эксперт Александр Харди в совместной статье для журнала The National Interest (NI).

«Боевые действия должны завершиться, и Зеленскому нужно быть реалистом. В НАТО не готовы к принятию Украины, а украинцам нужно смириться с тем, что это станет лишь их долгосрочной мечтой», — отмечают эксперты.

По словам Хейзена и Харди, у России больше ресурсов и людей, в то время, как у Украины их, наоборот, недостаточно. Они резюмировали, что украинский лидер «должен отказаться от контроля над Донбассом и начать переговорный процесс по урегулированию конфликта».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине. Он назвал условия переговоров и уточнил, что они должны основываться на реалиях, складывающихся на данный момент на фронте.