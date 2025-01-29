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09:03, 29 января 2025Мир

В США заявили об отступлении Трампа от указа о приостановке помощи другим странам

NYT: Трамп частично отступил от указа о приостановке помощи другим странам
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп частично отступил от указа о приостановке помощи другим странам. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Администрация Трампа во вторник частично отступила от указа, приостанавливающего почти все программы иностранной помощи США, разрешив новые исключения для того, что она назвала "гуманитарной помощью для спасения жизней"», — говорится в материале.

Издание утверждает, что в памятке государственного секретаря Марко Рубио для федеральных агентств и получателей помощи говорится, что такие программы «должны продолжаться или возобновить работу, если они были прекращены».

25 января Госдепартамент США решил приостановить на 90 дней программы иностранной помощи почти для всех государств, включая Украину. Исключением была лишь помощь Израилю и Египту.

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