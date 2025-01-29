Варламов посетил Южную Корею и сравнил цены на продукты в Сеуле и Москве

Блогер Варламов: В Сеуле и Москве примерно одинаковые цены на продукты

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) посетил Южную Корею и сравнил цены на продукты в Сеуле и Москве. Видео из поездки доступно на YouTube.

Варламов посетил супермаркет в Сеуле и показал цены на продукты. Два килограмма картофеля, по его словам, в южнокорейском магазине стоят пять тысяч вон (338 рублей). «Плохого качества, немытая, побитая жизнью картошка, но в красивой упаковке», — добавил он.

Килограмм куриных голеней, как отметил блогер, в местном супермаркете стоит 11 тысяч вон (745 рублей), упаковка чипсов — 2690 вон (182 рубля), литр молока — три тысячи вон (203 рубля). «Мне кажется, что цены примерно одинаковые», — сравнил Варламов цены в Москве и Сеуле.

Ранее Варламов посетил Кубу и рассказал о дефиците базовых продуктов и высоких ценах на них в этой стране.

До этого Варламов описал цены на продукты в Норвегии словами «сразу пропадает аппетит». Блогер отметил, что покупатели на рынках «подходят, грустят и уходят».