Военблогер жестко высказался о ВСУ после смерти двухлетнего ребенка под Белгородом

Военкор Гузенко об ударе по Белгородской области: Бандеровцев нужно уничтожать

Новый удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области требует решительного ответа. О случившемся жестко высказался блогер Егор Гузенко, который освещает ход спецоперации в Telegram-канале «Тринадцатый».

29 января ВСУ атаковали село Разумное, жертвами стали два человека — мать и ее двухлетний ребенок.

«Сволочи и террористы. (...) каленым железом выжигать нужно этих тварей бандеровцев», — написал Гузенко.

Ранее «Тринадцатый» опубликовал видео с отсылкой на видеоролики основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он показал тела украинских военнослужащих и призвал их сдаваться.