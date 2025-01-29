Украинский дрон атаковал частный жилой дом в поселке Разумное Белгородской области.
В результате погибли двухлетний ребенок и его мать. Кроме того, ранены второй ребенок и отец.
Дом оказался частично разрушен
Губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что атака произошла утром 29 января.
Раненых мужчину и ребенка доставили в больницу. Их дом оказался частично разрушен — кадры с ним попали на видео. В правой части строения обвалились этажи, вокруг здания разбросаны горы обломков. Специалисты проведут экспертизу здания.
Гладков добавил, что информация о последствиях атаки уточняется, а дом взяли под охрану бойцы самообороны.
Страшная трагедия. (...) Сегодня тяжелый день для всех нас. Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких...
Ночью атаке подвергся Грайворон, один человек был ранен
До этого ранним утром в среду Гладков сообщил, что в результате атаки БПЛА в городе Грайворон ранен один человек. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали многоквартирный дом.
Мужчину с непроникающим ранением грудной клетки доставили в больницу.
27 января город Шебекино подвергся очередной атаке со стороны ВСУ. В результате прилета снаряда в одном из жилых домов пробита кровля и выбиты стекла. Также повреждения получил припаркованный неподалеку автомобиль.
Ранее в январе в результате атаки дрона на автомобиль в селе Зозули Борисовского района пострадали женщина и ее годовалый ребенок.