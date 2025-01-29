В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ погибли мать и двухлетний ребенок

Украинский дрон атаковал частный жилой дом в поселке Разумное Белгородской области.

В результате погибли двухлетний ребенок и его мать. Кроме того, ранены второй ребенок и отец.

Дом оказался частично разрушен

Губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что атака произошла утром 29 января.

Раненых мужчину и ребенка доставили в больницу. Их дом оказался частично разрушен — кадры с ним попали на видео. В правой части строения обвалились этажи, вокруг здания разбросаны горы обломков. Специалисты проведут экспертизу здания.

Гладков добавил, что информация о последствиях атаки уточняется, а дом взяли под охрану бойцы самообороны.

Страшная трагедия. (...) Сегодня тяжелый день для всех нас. Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких... Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Ночью атаке подвергся Грайворон, один человек был ранен

До этого ранним утром в среду Гладков сообщил, что в результате атаки БПЛА в городе Грайворон ранен один человек. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали многоквартирный дом.

Мужчину с непроникающим ранением грудной клетки доставили в больницу.

27 января город Шебекино подвергся очередной атаке со стороны ВСУ. В результате прилета снаряда в одном из жилых домов пробита кровля и выбиты стекла. Также повреждения получил припаркованный неподалеку автомобиль.

Ранее в январе в результате атаки дрона на автомобиль в селе Зозули Борисовского района пострадали женщина и ее годовалый ребенок.