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05:21, 29 января 2025Забота о себе

Врач перечислил главные правила здоровья мужчин старше 30 лет

Уролог Гадзиян: Для сохранения здоровья мужчинам надо принимать контрастный душ
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Мужчины старше 30 лет могут сохранить здоровье и изменить жизнь, если будут следовать нескольким простым правилам, заявил уролог, андролог, хирург Марк Гадзиян. Их врач перечислил в своем Telegram-канале.

Главным секретом здоровья и долголетия доктор назвал правильное питание. Он посоветовал минимизировать в рационе сладкое и мучное и есть больше белка и клетчатки. Не менее важно, по словам врача, быть максимально активным, например, ходить пешком по 40 минут в день и дважды в неделю уделать 45-60 минут силовым тренировкам.

Еще одна рекомендация уролога — хотя бы два-три раза в неделю принимать контрастный душ, а раз в пару недель — посещать баню. Также он напомнил, что для сохранения здоровья спать надо минимум по семь часов в сутки без пробуждений, учиться правильно реагировать на проблемы и справляться с трудностями без алкоголя, сигарет и наркотиков.

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Кроме того, по словам эксперта, для здоровья мужчинам необходимо хотя бы дважды в неделю заниматься сексом, наладить личную жизнь и заниматься делом, которое приносит удовольствие и деньги.

Ранее Гадзиян предупредил, что в некоторых случаях долгое воздержание может негативно сказаться на мужском здоровье. Он заявил, что отсутствие интимной близости в течение одного-двух месяцев может стать причиной развития простатита, варикоцеле, закупорки протоков, снижения либидо и импотенции.

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