Врач раскрыла серьезную ошибку при лечении простуды

Терапевт Чернышова призвала не пить жаропонижающие при температуре ниже 38,5℃

Терапевт Надежда Чернышова призвала воздержаться от приема жаропонижающих средств при температуре ниже 38,5℃. Серьезную ошибку, которую нередко допускают при лечении простуды, врач раскрыла в комментарии aif.ru.

«Повышенная температура тела при инфекционном заболевании — это прекрасный данный нам природой защитный механизм. При повышении температуры резко активизируется иммунитет, начинают очень быстро вырабатываться антитела, растет синтез клеток, лейкоцитов, которые справляются с микробами», — объяснила доктор.

Чернышова добавила, что при температуре тела около 38℃ гибнут возбудители некоторых заболеваний и повышается эффективность антибиотиков. Она заверила, что, если человек будет снижать такую невысокую температуру, он только затянет заболевание, так как подрывает способность организма бороться с ним.

Врач заверила, что снижать температуру нужно, как правило, если она поднимается выше 38,5℃. «Ориентироваться нужно на самочувствие. Если у человека, особенно у ребенка, есть склонность к судорогам, если он жалуется на невыносимую головную боль, в этом случае жаропонижающие нужны и при меньшей температуре», — подчеркнула терапевт.

Ранее Чернышова назвала бессонницу в зрелом возрасте возможным симптомом начавшейся деменции. Кроме того, проблемы со сном могут возникать при заболеваниях щитовидной железы, уточнила она.