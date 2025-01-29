ВСУ устроили массовый налет дронов на российский регион

Белгородский губернатор Гладков рассказал о массовом налете дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать Белгородскую область. О массовом налете беспилотников противника сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Валуйском округе в селе Двулучное четыре FPV-дрона ударили по территории предприятия — произошло возгорание кровли одного из зданий, поврежден грузовой автомобиль», — написал он.

Еще один БПЛА атаковал микроавтобус на участке автодороги Уразово — Двулучное. Третья атака пришлась на село Безлюдовка Шебекинского округа. В результате взрыва дрона в частном домовладении оказались выбиты окна, повреждены фасад и забор, добавил чиновник.

Во всех перечисленных случаях, по словам Гладкова, пострадавших нет.

В этот же день Минздрав России сообщил, что ВСУ нанесли прицельный удар по машине бригады скорой помощи в Белгородской области, пока врачи оказывали помощь пациенту.