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19:11, 29 января 2025Россия

ВСУ устроили массовый налет дронов на российский регион

Белгородский губернатор Гладков рассказал о массовом налете дронов ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать Белгородскую область. О массовом налете беспилотников противника сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Валуйском округе в селе Двулучное четыре FPV-дрона ударили по территории предприятия — произошло возгорание кровли одного из зданий, поврежден грузовой автомобиль», — написал он.

Еще один БПЛА атаковал микроавтобус на участке автодороги Уразово — Двулучное. Третья атака пришлась на село Безлюдовка Шебекинского округа. В результате взрыва дрона в частном домовладении оказались выбиты окна, повреждены фасад и забор, добавил чиновник.

Во всех перечисленных случаях, по словам Гладкова, пострадавших нет.

В этот же день Минздрав России сообщил, что ВСУ нанесли прицельный удар по машине бригады скорой помощи в Белгородской области, пока врачи оказывали помощь пациенту.

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