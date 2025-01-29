РИА Новости: задержанных в Тунисе россиян распределили в три разных тюрьмы

Задержанных в Тунисе россиян распределили в три разных тюрьмы, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брата одного из 11 граждан РФ.

По его словам, изначально всех их должны были содержать в Морнагии, но из-за отсутствия мест направили в разные тюрьмы. Брата собеседника агентства несколько раз перевозили из одной тюрьмы в другую, в настоящее время он находится в городе Бурдж аль-Амери.

«По последним данным, наши ребята сидят в трех тюрьмах - Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли. Как у них там все устроено и что будет завтра, неизвестно», — добавил мужчина. Он не располагает информацией о состоянии других задержанных.

Ранее невеста одного из 11 задержанных в Тунисе россиян попросила о помощи президента страны Каиса Саида.

В декабре в посольстве рассказали, что россияне, задержанные в Тунисе, близко подошли к объектам «чувствительной инфраструктуры», в том числе находящимся в ведении министерства обороны республики. Сообщалось, что они отправились в населенный пункт Хайдра рядом с границей Туниса и Алжира.