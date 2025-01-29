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17:27, 29 января 2025Забота о себе

Женщин предупредили о неочевидном последствии татуировок

Врач Шарапов: Женщинам с тату на пояснице отказывают в эпидуральной анестезии
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Женщинам, у которых есть татуировка на пояснице, могут отказать в эпидуральной анестезии при родах, предупредил анестезиолог Дмитрий Шарапов. Об этом неочевидном последствии тату врач рассказал изданию Life.ru.

По словам доктора, татуировки на пояснице могут стать причиной, по которой врачи откажутся делать пациенту эпидуральную или спиральную анестезию.

«Хоть краска и стерильная, в ней могут быть элементы, которые врач может занести при пункции в эпидуральное или спинальное пространство. Это может вызвать воспалительный процесс», — объяснил Шарапов.

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Доктор добавил, что татуировки на любых местах не являются противопоказанием для общего наркоза.

Ранее врач-дерматолог Андрей Кузнецов развеял популярный миф о татуировках. По его словам, вопреки распространенному мнению наличие татуировок не оказывает негативного действия на иммунитет.

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