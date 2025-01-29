Жителям частного сектора назвали лучшие способы борьбы с гололедом

«БелНовости»: Избавиться от гололеда можно с помощью пескосоляной смеси

Избавиться от гололеда удастся с помощью пескосоляной смеси. Этот и другие эффективные способы борьбы со льдом жителям частного сектора назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты отметили, что, хотя и такой популярный метод, как использование соли, хорошо помогает расплавить лед, он имеет ряд недостатков. Так, если на улице холоднее минус 15 градусов, она не сможет выполнить свои задачи. «А вот если вы хотите обработать область с помощью солевого раствора, когда наступают морозы, то надежность увеличивается и бороться с обледенением окажется намного легче», — отметили эксперты. Помимо этого, соль разрушает бетон и плитку, а также портит обувь, ранит подушечки лап животных и пагубно влияет на состояние растений на участке. Другой «борец» с гололедом, зола, будет гораздо более экологичной, однако менее эффективной, добавили специалисты.

В качестве альтернативы соли и золе эксперты предложили применять песок или пескосоляную смесь, в которой соль будет плавить лед, а песок — обеспечивать хорошее сцепление с подошвой обуви. Среди преимуществ этого средства эксперты выделили его нетоксичность, отсутствие вреда природе и низкую себестоимость. Между тем при сильном ветре песок может сдуть с дороги, а при дождях и повторных заморозках он может замерзнуть. Еще один эффективный метод — использование магазинных антигололедных реагентов, которые часто содержат добавки, уменьшающие вредное воздействие на окружающую среду.

Ранее преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Арина Денисова порекомендовала обрабатывать гололед гранитной крошкой.