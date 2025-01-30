Аналитики заявили о преодолении Россией дефицита юаней

Bloomberg: Россия преодолела возникший летом дефицит юаней

России удалось преодолеть обострившийся прошлым летом дефицит юаней, пишет Bloomberg. По словам экономиста Алекса Исакова, в РФ «нашли надежные обходные пути» для снижения курса китайской валюты.

Россия смогла восстановить механизмы экспортных расчетов, нарушенные санкциями, отмечают аналитики агентства. С ними согласился и Михаил Зельцер из московского «БКС Экспресс», уточнивший, что проблем с ликвидностью в юанях в России сейчас нет.

Ситуация, о которой идет речь, усложнилась в августе, когда ставка по однодневному валютному репо в юанях, отражающая стоимость их привлечения на межбанковском рынке, начала резко расти, напоминают журналисты. Отмечалось, что из-за растущего спроса на покупку юаней в России возник дефицит ликвидности.

В декабре глава ВТБ говорил, что банк не испытывает проблем с юаневой ликвидностью и китайской валюты хватает для обслуживания имеющихся объемов торговли. В то же время он признавал недостаточность имеющихся ее объемов для кредитования.