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11:52, 30 января 2025Ценности

Бывшая жена Венсана Касселя опубликовала фото в бикини

Модель Тина Кунаки снялась в бикини для рекламы бренда Frankies Bikinis
Екатерина Ештокина

Фото: Yara Nardi / Reuters

Бывшая жена актера Венсана Касселя, французская модель Тина Кунаки опубликовала фото в откровенном наряде. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 1,4 миллиона подписчиков.

27-летняя манекенщица снялась для рекламы бренда Frankies Bikinis в мокром красном бикини в горошек, дополненном микроюбкой. При этом звезда предстала с завитыми в кудри распущенными волосами. Вдобавок она продемонстрировала подтянутое тело и рельефный пресс.

В декабре 2024 года бывшая жена Касселя показала откровенное фото в бикини. Модель предстала на размещенном снимке, позируя на пляже. Она сидела на краю шезлонга с разведенными в стороны ногами.

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