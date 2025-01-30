ТАСС: Украинских пограничников, ловивших уклонистов, направили в Курскую область

Бывших ловцов украинских уклонистов перебросили в Курскую область. Об этом рассказал ТАСС источник в силовых структурах.

Речь идет об одном из пограничных подразделений, уточнил собеседник агентства. Сейчас они служат на участке линии боевого соприкосновения под Суджей.

В сводке о ходе спецоперации от 30 января Минобороны России указало на неспособность Киева поддерживать численность Вооруженных сил Украины. По данным министерства, украинские войска ежемесячно теряют до 50 тысяч человек.

Ранее было опубликовано видео прилета беспилотника в голову украинского солдата. На кадрах дрон облетает автомобиль и, заметив выходившего из него солдата, устремляется к нему. На другом ролике боец уже не подает признаков жизни.