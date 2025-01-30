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16:50, 30 января 2025Россия

Демобилизацию российских военных по семейным обстоятельствам предложили закрепить в законе

Омбудсмен Москалькова предложила закрепить в законе демобилизацию из-за семей
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила закрепить в законе демобилизацию военнослужащих по семейным обстоятельствам. Своей задумкой она поделилась с участниками круглого стола думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, передает ТАСС.

Омбудсмен отметила, что сейчас процедура осуществляется в ручном режиме. По сведениям Москальковой, из-за этого нередко возникают проблемы.

«В законе до сих пор нет понимания, как многодетный отец при рождении четвертого ребенка может на законных основаниях демобилизоваться», — пояснила она.

До этого Москалькова рекомендовала ускорить признание гражданских жен бойцов специальной военной операции (СВО).

Уполномоченный тогда уточнила, что речь идет о случаях, когда военные пропали без вести на фронте или же получили смертельное ранение и уже не вернутся.

ЖЗЛ
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