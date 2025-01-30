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22:00, 30 января 2025Мир

Двухтонный автомобиль с водителем провалился в воронку

В Японии пытаются спасти упавшего в воронку водителя
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: KYODO / Reuters

В Японии сотрудники экстренных служб на протяжении двух дней пытаются спасти упавшего в воронку 74-летнего водителя грузовика и его двухтонный автомобиль. Об этом сообщило издание The Guardian.

Инцидент произошел утром 28 января в Ясио, префектура Сайтама. На перекрестке образовалась воронка глубиной в 10 метров, в которую провалился автомобиль.

В четверг, 30 января, в воронку начала просачиваться вода. Из-за этого людям, проживающим в радиусе 200 метров от места происшествия, приказали эвакуироваться. Кроме того, из-за утечки сточных вод образовалась вторая яма.

«Мы не можем исключить возможность расширения провала», — заявил губернатор префектуры Сайтама Мотохиро Оно.

Ранее стало известно, что в Кольчугино 15-летний подросток провалился в неогороженную траншею и получил перелом ноги со смещением. В результате компания, по вине работника которой яма не была огорожена, выплатила его семье компенсацию в размере полумиллиона рублей.

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