Макконахи и Харрельсон вернулись к культовым ролям из «Настоящего детектива»

Актеры Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон снялись в рекламе в образах детективов

Актеры Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон вернулись к своим ролям из первого сезона сериала «Настоящий детектив» на съемках рекламного ролика. Результат работы Макконахи опубликовал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Режиссером видео стал Ник Пиццолатто, ранее работавший над одним из самых успешных сериалов компании HBO. Ролик, на съемках которого произошло воссоединение персонажей Раста Коула и Марти Харта, призван привлечь внимание властей Техаса к недостаточному финансированию киноиндустрии. Создатели рекламы уверены, что при благоприятных условиях штат мог бы стать новым местом силы кинематографистов.

Ранее стало известно, что российский актер Юрий Колокольников снялся в третьем сезоне сериала американской студии HBO «Белый лотос».