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15:55, 30 января 2025Путешествия

На борту потерпевшего крушение в США самолета не было фигуристов из списка СМИ

РИА Новости: В разбившемся в США самолете не было фигуристов из списка СМИ
Алина Черненко

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На борту самолета American Airlines, разбившегося в Вашингтоне, не было фигуристов из опубликованного раннее в СМИ списка. Об этом пишет РИА Новости.

Фамилии и имена 13 спортсменов с российскими корнями, которые предварительно летели на рейсе из Уичито, разместил Telegram-канал Mash. Среди них — Эндрю Торгашев, Максим Наумов, Алиса Ефимова, Миша Митрофанов, Кэти Макбет, Даниил Паркман, Кристина Каррейра, Энтони Пономаренко, Алексей Щепетов, Аннабель Морозова, Артем Маркелов, Антон Спиридонов и Данила Савельев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что на борту потерпевшего крушение в Вашингтоне пассажирского самолета American Airlines присутствовали россияне. Он также выразил соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы.

Пассажирский лайнер American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне вечером 29 января. Оба воздушных судна, в которых было 67 человек, упали в ледяные воды Патомака. На месте происшествия развернулась масштабная спасательная операция, несколько тел уже удалось достать из воды.

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