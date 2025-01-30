На Украине пьяный британец разбил окно в управлении полиции

В Тернополе пьяный британец разбил окно в управлении полиции и сломал фонарь

В Тернополе на Украине пьяный гражданин Великобритании ночью разбил окно отделения полиции и сломал фонарь. Об этом сообщает «Страна.ua».

Издание сообщает, что британец сам пришел в участок полиции и разбил там окно, после чего на него составили административный протокол за хулиганство и отпустили. Однако он продолжил наносить ущерб городу, сломав фонарь около универмага, за что получил второй штраф.

Ранее блогершу-подростка, танцевавшую под российскую музыку в Киеве, привлекли к административной ответственности. В ее действиях усмотрели признаки мелкого хулиганства, так как она танцевала на площади, где находится мемориал памяти героев «Небесной сотни».