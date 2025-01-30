Назван неожиданный ночной симптом болезни Альцгеймера

Психиатр Лэн: При болезни Альцгеймера фаза быстрого сна наступает с задержкой

Пациентам с болезнью Альцгеймера нужно больше времени, чтобы погрузиться в фазу быстрого сна, рассказала профессор психиатрии Калифорнийского Университета (США) Юэ Лэн. Об этом пишет издание The Sun.

По словам Лэн, недавно проведенное исследование, соавтором которого она была, установило, что у людей с легкими когнитивными отклонениями фаза быстрого сна наступает через 98 минут, а у пациентов с болезнью Альцгеймера на это уходит 193 минуты.

«Задержка быстрого сна нарушает способность мозга консолидировать воспоминания и препятствует процессу, необходимому для обучения и запоминания. Недостаток быстрого сна приводит к повышению уровня гормона стресса кортизола. Это может повредить гиппокамп мозга — критически важную структуру для консолидации памяти», — объяснила психиатр.

Лэн назвала открытие этого неожиданного ночного симптома важным для разработки новых подходов к лечению пациентов с болезнью Альцгеймера. По ее словам, следующие исследования выявят, как разные лекарства для улучшения сна воздействуют на прогрессирование заболевания.

Ранее психиатр Георгий Костюк призвал спать днем. По его словам, короткий дневной сон полезен для работы мозга.