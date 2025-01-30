Назван самый «брутальный» вертолет Российской армии

«Ростех»: Ми-35М можно назвать самым брутальным вертолетом Российской армии

Ми-35М можно назвать самым брутальным вертолетом Российской армии. Об этом в Telegram заявила госкорпорация «Ростех».

Ее представители заметили, что вертолет предназначен для уничтожения бронетанковой техники, поддержки сухопутных войск, десантирования и транспортировки грузов. Отличительной особенностью универсального вертолета является превосходная огневая мощь, передовая электроника и высокая живучесть, достигаемая за счет большой площади бронирования.

«От Ми-24 — своего знаменитого предка — Ми-35М унаследовал характерный функциональный и суровый внешний вид, за что по праву считается самым брутальным вертолетом за всю историю этого класса воздушной техники», — подчеркнули в госкорпорации.

В октябре 2024 года «Ростех» заметил, что советские и российские ударные вертолеты семейства Ми-24 остаются одними из самых распространенных машин этого типа в мире.