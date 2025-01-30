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16:19, 30 января 2025Путешествия

Названа высота столкновения пассажирского самолета с вертолетом в США

WSJ: Самолет American Airlines столкнулся с вертолетом на высоте около 90 метров
Алина Черненко

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines столкнулся с вертолетом Black Hawk на высоте около 300 футов (примерно 90 метров) над уровнем моря. Такую цифру назвало американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

Уточняется, что это утверждение основано на данных позиционирования самолета ADS-B — новейшей технологии слежения, используемой в отрасли для определения долготы, широты и высоты воздушного судна.

Пассажирский самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне вечером 29 января. Оба воздушных судна, в которых было 67 человек, упали в ледяные воды Патомака. На месте происшествия развернулась масштабная спасательная операция, несколько тел уже удалось достать из воды. По словам заслуженного пилота России Виктора Саженина, шансов выжить в подобной авиакатастрофе, а лайнеру совершить аварийную посадку нет.

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