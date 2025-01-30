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15:26, 30 января 2025Забота о себе

Некоторых россиян предостерегли от орехов

Врач Сухорукова: Людям с заболеваниями ЖКТ нужно с осторожностью есть орехи
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pratik Bachhav / Unsplash

Людям заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также с аллергиями есть орехи нужно с осторожностью, предупредила гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. От употребления этого продукта она предостерегла некоторых россиян в беседе с РИА Новости.

«Употреблять орехи с осторожностью стоит людям, у которых бывают аллергии, и людям с различными заболеваниями ЖКТ: синдромом раздраженного кишечника, гастритом, панкреатитом. Чтобы снизить риски, орехи можно вымочить — залить теплой водой на ночь», — рассказала доктор. Врач добавила, что вымачивание помогает снизить содержание фитиновой кислоты, мешающей усвоению полезных веществ.

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Гастроэнтеролог также уточнила, что от кедровых орехов необходимо отказаться при расстройстве кишечника, кожных заболеваниях и при индивидуальной непереносимости.

Ранее Сухорукова предупредила об опасности яиц для некоторых людей. Она рекомендовала отказаться от употребления этого продукта аллергикам, а также людям с повышенным уровнем холестерина или панкреатитом в стадии обострения.

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