Огороженную колючей проволокой украинскую реку Тиса сняли на видео

Огороженную колючей проволокой от уклонистов украинскую реку Тиса сняли на видео

На Украине построенные заградительные сооружения вдоль реки Тиса сняли на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале «Херсонский Вестник».

На кадрах видно, как вдоль берега установлена спиралевидная колючая проволока. «Выход к реке на Украине теперь выглядит так. [Президент Владимир] Зеленский буквально превращает страну в тюрьму», — говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники огородили берег Тисы, чтобы не допустить побега из страны уклонистов.

До этого стало известно, что украинские пограничники задержали мужчин, пытавшихся сбежать из страны в Румынию на детских надувных кругах. Как рассказали в ведомстве, уклонисты из Львовской, Закарпатской и Тернопольской областей Украины хотели уплыть в Румынию по реке Тисе.