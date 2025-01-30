Онколог развеяла пять распространенных мифов о раке

Онколог Заболотная: Рак не может передаваться по наследству

Онколог Мария Заболотная развеяла пять мифов о раке. О том, какие распространенные убеждения об онкологических заболеваниях не соответствуют действительности, она рассказала «Газете.Ru».

Врач назвала мифом утверждение о том, что рак может передаваться по наследству. «По наследству передаются только генетические мутации, которые могут привести к болезни. Стоит заметить, что такие случаи крайне редки — менее 10 процентов случаев», — заверила Заболотная.

Доктор добавила, что мифом является также представление о том, что раком можно заразиться. Онколог объяснила, что заразиться можно инфекцией, которая может приводить к онкологическому заболеванию. Чтобы избежать этих заболеваний, Заболотная напомнила о важности прививок от вируса папилломы человека (ВПЧ) и гепатита B.

Кроме того, онколог заверила, что механическое повреждение опухоли не приводит к ее росту, а родинки не превращаются в опухоли. «В большинстве случаев меланома возникает на чистом, неизмененном участке кожи. Поэтому стоит обращать внимание на образования больше шести миллиметров, которых раньше не наблюдалось», — уточнила врач.

Еще одним мифом врач назвала убежденность в том, что онкомаркеры помогают диагностировать рак на ранней стадии. Заболотная заверила, что онкомаркеры малоэффективны для ранней диагностики рака. Чаще всего это исследование необходимо для оценки динамики уже выявленного заболевания, подчеркнула доктор.

Ранее онколог, химиотерапевт Магомед Сулиманов назвал одну из главных причин развития рака груди и яичников. По его словам, эти формы злокачественных опухолей часто развиваются из-за гормонального дисбаланса.

