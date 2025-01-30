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05:17, 30 января 2025Силовые структуры

Осужденному по делу Дугиной обещали две тысячи рублей за поддельные документы

РИА Новости: Осужденному по делу Дугиной пообещали две тысячи рублей за подделку
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Осужденному по делу об убийстве дочери российского философа Александра Дугина Дарьи обещали две тысячи рублей за поддельный техпаспорт на автомобиль обвиняемой в преступлении Натальи Вовк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Согласно показаниям осужденного, в зависимости от сложности он получал 10-15 процентов от стоимости заказа — от 2 до 4 тысяч рублей. Сначала он заявил, что получил за заказ две тысячи рублей, но позже отказался от показаний и признался, что ему лишь пообещали перевести данную сумму.

Ранее стало известно, что преступник, осужденный по делу о подрыве автомобиля с журналисткой Дарьи Дугиной, лишь из новостей узнал, для кого он делал поддельные документы. В судебных материалах, оказавшихся в распоряжении агентства, говорится, что злоумышленник изготовил фальшивые документы на машину, в которой перемещалась киллер — гражданка Украины Наталья Вовк.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец, философ Александр Дугин. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы.

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