Осужденному по делу Дугиной обещали две тысячи рублей за поддельные документы

РИА Новости: Осужденному по делу Дугиной пообещали две тысячи рублей за подделку

Осужденному по делу об убийстве дочери российского философа Александра Дугина Дарьи обещали две тысячи рублей за поддельный техпаспорт на автомобиль обвиняемой в преступлении Натальи Вовк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Согласно показаниям осужденного, в зависимости от сложности он получал 10-15 процентов от стоимости заказа — от 2 до 4 тысяч рублей. Сначала он заявил, что получил за заказ две тысячи рублей, но позже отказался от показаний и признался, что ему лишь пообещали перевести данную сумму.

Ранее стало известно, что преступник, осужденный по делу о подрыве автомобиля с журналисткой Дарьи Дугиной, лишь из новостей узнал, для кого он делал поддельные документы. В судебных материалах, оказавшихся в распоряжении агентства, говорится, что злоумышленник изготовил фальшивые документы на машину, в которой перемещалась киллер — гражданка Украины Наталья Вовк.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец, философ Александр Дугин. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы.