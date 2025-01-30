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00:47, 30 января 2025Мир

Осужденный на 11 лет автор «матери всех санкций» против России заявил о невиновности

Осужденный на 11 лет экс-сенатор США Менендес пообещал обжаловать вердикт
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Осужденный на 11 лет тюрьмы по делу о коррупции экс-сенатор США Боб Менендес после вынесения приговора пообещал обжаловать вердикт. Об этом пишет газета New York Post.

Автор «матери всех санкций» против России заявил, что он невиновен и с нетерпением ждет возможности подать апелляцию.

Ранее сообщалось, что суд Нью-Йорка приговорил Менендеса к 11 годам тюрьмы. Отмечается, что во время заседания 71-летний бывший политик просил судью о снисхождении.

Боб Менендес до августа прошлого года возглавлял сенатский комитет по международным отношениям. Он выступил с антироссийским законопроектом, который назвал «матерью всех санкций». Документ предполагал урон экономике страны. Однако его принятие затруднилось в январе 2022 года.

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