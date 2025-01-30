Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:32, 30 января 2025Россия

В России отреагировали на слова Шольца об освобождении Германии США

Сенатор Косачев: Слова Шольца об освобождении Германии США безобразны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hannes P Albert / Globallookpress.com

Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германию от нацизма освободили США, совершенно безобразные, отреагировал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в беседе с «Лентой.ру».

Германия капитулировала исключительно в силу действий Красной Армии, отметил сенатор. Чтобы в этом убедиться, достаточно прочитать надписи на Рейхстаге и посмотреть на фотографию флага, который был установлен на его куполе, добавил он.

«Заявление Шольца — это дань современной политической моде, а точнее современной политической конъюнктуре, которое не имеет ничего общего с исторической действительностью, во-первых, и, во-вторых, абсолютно безнравственно по отношению к тем, кто одерживал победу над гитлеровским нацизмом. Да, это была антигитлеровская коалиция, но совершенно точно, это была решающая роль Красной армии и Советского Союза», — поделился Косачев.

Ранее Шольц поблагодарил США за спасение Германии от нацизма. «Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией», — сказал политик.

С критикой в адрес Шольца выступил ирландский журналист Чей Боуз. Он назвал слова политики очередной бредовой амнезией, напомнив, что русские освободили Берлин.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали американскими ракетами нефтепровод «Дружба» под Брянском. На месте ЧП возник пожар

      Модель Перминова посетила показ в микрошортах

      В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета

      Уголовное дело против вторгшегося в Курск британского наемника направлено в суд

      Падение прибыли банков связали с укреплением рубля

      Сумма взятки по делу главы «Фонбет» выросла до 60 миллионов рублей

      СК назвал фигурантов дела обвиняемого в коррупции главы «Фонбета»

      В больнице Петербурга мать под наркотиками едва не задушила своего пятимесячного ребенка

      В Петербурге продадут «Балтийскую жемчужину»

      В ДНР раскрыли оставшееся расстояние до Днепропетровской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше