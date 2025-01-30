В России отреагировали на слова Шольца об освобождении Германии США

Сенатор Косачев: Слова Шольца об освобождении Германии США безобразны

Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германию от нацизма освободили США, совершенно безобразные, отреагировал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в беседе с «Лентой.ру».

Германия капитулировала исключительно в силу действий Красной Армии, отметил сенатор. Чтобы в этом убедиться, достаточно прочитать надписи на Рейхстаге и посмотреть на фотографию флага, который был установлен на его куполе, добавил он.

«Заявление Шольца — это дань современной политической моде, а точнее современной политической конъюнктуре, которое не имеет ничего общего с исторической действительностью, во-первых, и, во-вторых, абсолютно безнравственно по отношению к тем, кто одерживал победу над гитлеровским нацизмом. Да, это была антигитлеровская коалиция, но совершенно точно, это была решающая роль Красной армии и Советского Союза», — поделился Косачев.

Ранее Шольц поблагодарил США за спасение Германии от нацизма. «Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией», — сказал политик.

С критикой в адрес Шольца выступил ирландский журналист Чей Боуз. Он назвал слова политики очередной бредовой амнезией, напомнив, что русские освободили Берлин.

