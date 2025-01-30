Журналист Боуз назвал слова Шольца об освобождении Германии США бредом

Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германию от нацизма освободили США, представляют из себя «бредовую амнезию». С такой критикой в адрес Шольца выступил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети Х.

«Очередная бредовая амнезия от Шольца, пока лидеры ЕС выстраиваются в очередь, чтобы пробраться к [президенту США Дональду] Трампу. Срочные новости. Это русские освободили Берлин», — написал он.

Шольц до этого поблагодарил США за спасение Германии от нацизма. «Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией», — сказал политик.

Ранее канцлер ФРГ в интервью CNN назвал отвратительным фактом поддержку американским бизнесменом Илоном Маском правых политиков в Европе. Он выразил решительное несогласие с действиями миллиардера, подчеркнув, что они вредят демократии в европейских странах.