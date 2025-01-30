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12:18, 30 января 2025Культура

Пение Киркорова без фонограммы попало на видео

Опубликовано видео выступления Филиппа Киркорова без фонограммы
Ольга Коровина

Выступление народного артиста Российской Федерации Филиппа Киркорова на свадьбе в Нью-Йорке попало на видео. Ролик опубликовал пользователь соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Гости мероприятия запечатлели на видео момент, когда артист поет без фонограммы один из своих главных хитов «Жестокая любовь». Как отметили комментаторы, исполнение вживую для Киркорова оказалось непростой задачей: по их мнению, он фальшивил и с трудом успевал за музыкой.

Ранее стало известно, что Киркоров выступил на одной сцене с уехавшей из России на фоне специальной военной операции Кристиной Орбакайте. Они появились на одной из площадок Нью-Йорка, где работали в качестве артистов на свадьбе.

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