Пение Киркорова без фонограммы попало на видео

Опубликовано видео выступления Филиппа Киркорова без фонограммы

Выступление народного артиста Российской Федерации Филиппа Киркорова на свадьбе в Нью-Йорке попало на видео. Ролик опубликовал пользователь соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Гости мероприятия запечатлели на видео момент, когда артист поет без фонограммы один из своих главных хитов «Жестокая любовь». Как отметили комментаторы, исполнение вживую для Киркорова оказалось непростой задачей: по их мнению, он фальшивил и с трудом успевал за музыкой.

Ранее стало известно, что Киркоров выступил на одной сцене с уехавшей из России на фоне специальной военной операции Кристиной Орбакайте. Они появились на одной из площадок Нью-Йорка, где работали в качестве артистов на свадьбе.