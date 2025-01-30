Переехавшего в Копейск итальянца депортировали из России

Переехавшего в Копейск итальянца Херберта Сенонера депортировали из России

69-летнего итальянца Херберта Сенонера, переехавшего в город Копейск Челябинской области, депортировали из России. Об этом сообщает портал 74.ru.

«При подаче документов на продление моего пребывания в России я столкнулся с откровенным пренебрежением и бюрократическими препятствиями. По их мнению, я допустил "просрочку" в продлении на один день, и меня депортировали. Это шокировало моих друзей и особенно мою супругу», — рассказал он.

В 2021 году Сенонер познакомился со своей будущей женой родом из Копейска. В 2023 году пара сыграла свадьбу. Он принял решение переехать в родной город супруги и купил в там квартиру.