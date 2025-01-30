ТАСС: Польские наемники и бойцы ВСУ отбирали машины у жителей Великой Новоселки

Польские наемники и бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбирали машины у жителей Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

Одна из местных жительниц рассказала, что военные ВСУ ходили в балаклавах и проверяли гаражи. «Машины нужны им были, если находили — забирали», — отметила она. Ее сын попытался помешать наемникам забрать автомобиль. В ответ иностранный военный пригрозил ему расстрелом, добавила женщина.

О взятии российскими силами Великой Новоселки сообщило Министерство обороны 27 января. Как рассказали в ведомстве, операцию проводили подразделения группировки войск «Восток».

29 января украинский аналитический проект DeepState признал потерю Великой Новоселки в ДНР. Кроме того, уточнялось, что ВС РФ продвинулись около Песчаного и Андреевки, а также в районе Надеждинки и Барановки.