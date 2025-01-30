Появились сообщения об ударе по объекту ВСУ в Краматорске

ВС России ударили по гостинице с бойцами ВСУ в Краматорске

Вооруженные силы (ВС) России ударили по объекту с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Краматорске в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

«Предварительно, прилетело по гостинице с бойцами ВСУ», — подчеркивается в сообщении.

В распоряжении журналистов появились сообщения местных жителей об ударе ВС России по объекту ВСУ в ДНР. Как утверждается, в Краматорске было слышно четыре сильных взрыва. Факт взрывов подтверждает и украинский Telegram-канал «Донбасс оперативный», сообщая о возможных ударах корректируемыми авиационными боеприпасами.

Ранее ВС России продвинулись в сторону ведущей на Запорожье трассы в ДНР. Как сообщается, российские войска приблизились к трассе Курахово — Запорожье в районе населенного пункта Андреевка, расположенного на севере от села Константинополь.