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14:16, 30 января 2025Бывший СССР

Появились сообщения об ударе по объекту ВСУ в Краматорске

ВС России ударили по гостинице с бойцами ВСУ в Краматорске
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по объекту с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Краматорске в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

«Предварительно, прилетело по гостинице с бойцами ВСУ», — подчеркивается в сообщении.

В распоряжении журналистов появились сообщения местных жителей об ударе ВС России по объекту ВСУ в ДНР. Как утверждается, в Краматорске было слышно четыре сильных взрыва. Факт взрывов подтверждает и украинский Telegram-канал «Донбасс оперативный», сообщая о возможных ударах корректируемыми авиационными боеприпасами.

Ранее ВС России продвинулись в сторону ведущей на Запорожье трассы в ДНР. Как сообщается, российские войска приблизились к трассе Курахово — Запорожье в районе населенного пункта Андреевка, расположенного на севере от села Константинополь.

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