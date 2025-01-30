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06:12, 30 января 2025Россия

Россияне назвали самую раздражающую привычку для борьбы со стрессом

Аналитики «Дзена»: Четверть россиян регулярно испытывает стресс
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Shyntartanya / Shutterstock / Fotodom  

Четверть россиян регулярно испытывает стресс, выяснили аналитики платформы «Дзен». Результаты исследования, в котором специалисты узнали самые популярные и раздражающие способы борьбы со стрессом, оказались в распоряжении «Ленты.ру». Отмечается, что в опросе участвовали 1278 респондентов, из них 62 процента мужчин и 38 процентов женщин.

По данным «Дзена», больше половины опрошенных оценивают свой уровень стресса как средний или выше среднего. 23 процента считают, что их уровень тревожности ниже среднего, а максимальный уровень стресса испытывают 21 процент россиян. Только два процента респондентов вообще не испытывают тревогу.

Самый популярный способ бороться с тревожностью — это просмотр или чтение развлекательного контента. На втором месте — антистресс-игрушки, а на третьем — просмотр ASMR-видео

аналитики платформы «Дзен»

Больше всего опрошенным не нравится, когда рядом с ними грызут ногти или ручку. Среди других надоедающих привычек — стук по столу и щелканье ручкой. Кроме того, россияне не выносят, когда человек рядом с ними хрустит костяшками пальцев. Также респонденты не любят, когда кто-то громко слушает музыку, дергает ногой или лопает пузырчатую пленку. При этом из исследования следует, что чаще всего россияне просто игнорируют раздражение.

Треть респондентов смотрит или читает специальный контент, который помогает бороться со стрессом. При этом почти половину россиян раздражают мукбанги — видео с поеданием большого количества еды на камеру. На втором месте –– ролики с повторяющимися резкими звуками, на третьем — ASMR-видео. Кроме того, 12 процентов участников опроса не любят читать статьи с советами по борьбе со стрессом.

Ранее врач-физиотерапевт Кэтрин Робертсон перечислил опасные последствия отсутствия достаточного отдыха между тренировками. По мнению эксперта, это проблемы со сном, переутомление, раздражительность, низкая производительность труда, эмоциональное выгорание и снижение иммунитета.

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