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06:31, 29 января 2025Спорт

Врач перечислил опасные последствия отсутствия отдыха между тренировками

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач-физиотерапевт Кэтрин Робертсон перечислил опасные последствия отсутствия достаточного отдыха между тренировками. Его слова приводит Men Today.

По мнению эксперта, это проблемы со сном, переутомление, раздражительность, низкая производительность труда, эмоциональное выгорание и снижение иммунитета. «Может ухудшиться общее состояние здоровья. Стресс и усталость могут сделать вас подверженными простудам и другим инфекциям», — заявил Робертсон.

Врач добавил, что количество времени, необходимое для отдыха, для всех индивидуально. «Это зависит от того, насколько интенсивно вы тренировались и, конечно, уровня физической подготовки», — отметил эксперт.

Ранее врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал советы по тренировкам для людей старше 60 лет. Эксперт отметил, что людям из такой возрастной категории нужно начинать с ходьбы и легких кардионагрузок.

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