Россельхознадзор: Россия начала окрашивать предназначенную для экспорта пшеницу

Россельхознадзор сообщил, что Россия впервые провела процедуру окрашивания пшеницы, которая предназначена для экспорта в страны, предъявляющие соответствующие требования. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что 28 января в порту Высоцкий Ленинградской области специалисты окрасили пшеницу для экспорта в Марокко. Общий вес партии составил 28 тысяч тонн. По данным ведомства, такая процедура чаще всего выполняется для маркировки зерна, которое предназначено на кормовые цели.

Ранее сообщалось, что в январе 2025 года экспорт зерна из России упал в два раза, если сравнивать с первым месяцем 2024 года. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский объяснил это выросшими внутренними и низкими мировыми ценами.