Россиянам дали рекомендации по выбору зимней куртки

Основатель Red Fox Мороз: Для долгих прогулок подойдет длинный пуховик

Основатель бренда спортивной одежды и экипировки Red Fox Влад Мороз дал россиянам рекомендации по выбору зимней куртки. Комментарий на эту тему поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт призвал проанализировать свой образ жизни. «От этого будет зависеть длина и другие технические характеристики. Если бегать, восходить в горы или кататься на лыжах или коньках, то подойдет модель средней длины, в которой можно свободно двигаться. Длинная куртка подойдет для долгих прогулок», — пояснил он.

Еще одним важным критерием является выбор наполнителя пуховика. «У пуха прекрасные теплоизоляционные свойства: благодаря своей структуре он пропускает воздух наружу, а значит тело "дышит" и влага внутри не скапливается, вызывая излишнюю потливость. Это важно в холода: увлажненная от пота одежда ведет к переохлаждению», — уточнил специалист.

По словам Мороза, лучше приобрести верхнюю одежду, в составе которой утиного пуха больше пера. Одним из основных и обязательных характеристик оценки качества пуха является показатель Fill Power. Если вы выбираете куртку для городской зимы, то пойдет изделие со значением 550, если же для восхождения — 750 и выше.

Оптимальное соотношение пуха и пера в зимних куртках — 30 на 70 процентов или 20 на 80 процентов, где большая часть — пух, а меньшая — перо. В куртках для экстремальных видов спорта и альпинизма соотношение может достигать 90 на 10 процентов Влад Мороз основатель Red Fox

Сегодня пуховиком называют и куртки с искусственным наполнителем, добавляет Мороз. У синтетического наполнителя есть одно весомое преимущество: при намокании он не теряет своих свойств и будет продолжать согревать вас, даже если куртка будет полностью мокрой, в отличие от пуховой куртки.

Собеседник издания также заявил, что важно обратить внимание на наружный материал. Часто качественные зимние куртки делают с применением технологичных мембранных тканей. Gore-Tex — лидер в этом сегменте. Говоря о деталях, стоит посмотреть на наличие капюшона, который защитит от ветра и снега.

Ранее в январе российский стилист назвал главный антитренд 2025 года.