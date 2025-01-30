Российские «Медведи» выполнили полет над Японским морем

МО РФ: Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Охотским и Японским морями

Экипажи ракетоносцев Ту-95МС (по кодификации НАТО: Bear-H — «Медведь») выполнили полет над Охотским и Японским морями. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России вTelegram-канале.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Охотского и Японского морей. Продолжительность полета составила более 8 часов», — говорится в сообщении.

Ракетоносцы сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России. На отдельных этапах маршрута «Медведей» сопровождали истребители иностранных государств.

Отмечается, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Самолеты действуют в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В ноябре 2024 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что совершенствование модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ продолжится с учетом опыта применения самолетов этого типа в ходе специальной военной операции. Российские Ту-95МС, которые развивают скорость до 830 километров в час, остаются самыми быстрыми винтовыми самолетами.