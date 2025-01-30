Российские войска продвинулись на кураховском направлении

ВС России заняли центр поселка Дачное западнее Курахово

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись в Дачном западнее Курахово и заняли центр поселка. О наступлении Вооруженных сил России на кураховском направлении сообщает со ссылкой источники Telegram-канал «Иди и смотри».

«Бои идут в направлении Дачного. Российские части заняли центр поселка», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что дальнейшее продвижение российских войск создаст угрозу окружения соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) по линии Дачное — Константинополь.

Ранее украинский аналитический проект DeepState зафиксировал продвижение подразделений армии России в сторону трассы Курахово — Запорожье в Донецкой народной республике. Отмечается, что приблизиться к ней удалось в районе населенного пункта Андреевка.