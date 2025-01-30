Российским водителям предложили выдавать справки по диспансеризации

Глава Минздрава Мурашко предложил выдавать справки водителям по диспансеризации

Министерство здравоохранения России представило законопроект, который предусматривает использование результатов профилактических осмотров и диспансеризации для оформления медицинских справок водителям. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко на совещании в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, передает РБК.

Согласно предложению министра, россиянам не придется повторно проходить обследование, медсправку на управление автомобилем им выдадут за счет использования данных профосмотров.

Сейчас кандидатам на получение водительского удостоверения и тем, у кого истек срок действия документа, нужно проходить медицинское освидетельствование. Кроме того, это потребуется при выявлении заболеваний, с которыми противопоказано управление машиной.

Для получения освидетельствования автолюбителям нужно показаться терапевту, офтальмологу, психиатру. Для отдельных категорий транспортных средств необходимо посетить нарколога, невролога, ЛОРа и сдать некоторые анализы. Пройти медицинскую комиссию возможно в любом специализированном учреждении.

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