Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:27, 30 января 2025Россия

Российским водителям предложили выдавать справки по диспансеризации

Глава Минздрава Мурашко предложил выдавать справки водителям по диспансеризации
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Министерство здравоохранения России представило законопроект, который предусматривает использование результатов профилактических осмотров и диспансеризации для оформления медицинских справок водителям. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко на совещании в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, передает РБК.

Согласно предложению министра, россиянам не придется повторно проходить обследование, медсправку на управление автомобилем им выдадут за счет использования данных профосмотров.

Сейчас кандидатам на получение водительского удостоверения и тем, у кого истек срок действия документа, нужно проходить медицинское освидетельствование. Кроме того, это потребуется при выявлении заболеваний, с которыми противопоказано управление машиной.

Для получения освидетельствования автолюбителям нужно показаться терапевту, офтальмологу, психиатру. Для отдельных категорий транспортных средств необходимо посетить нарколога, невролога, ЛОРа и сдать некоторые анализы. Пройти медицинскую комиссию возможно в любом специализированном учреждении.

Ранее депутат Госдумы Антон Ткачев предложил разрешить сдавать экзамен на права экстерном.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Фигуристы и тренеры из России находились на борту разбившегося в Вашингтоне самолета. Они должны были лететь с чемпионата США

      Лукашенко назвал непростой ситуацию на границе Белоруссии

      В Госдуме захотели разрешить части россиян поступать в вузы без экзаменов

      Российский миллиардер оказался бывшим владельцем доли в SpaceX

      Россиянин на вечеринке похвастался винтовкой и в шутку выстрелил женщине в лоб

      Россиян захотели обязать регистрироваться на маркетплейсах через «Госуслуги»

      Российские полицейские задержали банду китайских контрабандистов с килограммами золота

      В российском городе учителей и воспитателей попросили перевести зарплату на нужды СВО

      Наемника из Грузии заочно осудили на 14 лет за боевые действия на стороне Украины

      Россиян стали чаще хоронить особым образом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше