Стало известно о желании получившего российский паспорт Малкома вернуться в «Зенит»

«Спорт-Экспресс»: Малком летом хочет вернуться в «Зенит»

Бразильский форвард саудовского «Аль-Хиляля» Малком, имеющий российский паспорт, летом хочет вернуться в петербургский «Зенит». Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

Желание нападающего связано с тем, что он не чувствует себя ценным игроком в саудовском клубе. Источник подчеркнул, что Малком всегда хорошо себя чувствовал в России и считает, что сейчас «Зенит» — наиболее подходящий вариант продолжения карьеры.

27-летний футболист выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. В составе сине-бело-голубых он четырежды стал чемпионом России. В сезоне-2022/2023 Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ с 23 голами и был признан футболистом года по версии РФС.

В нынешнем сезоне в активе Малкома шесть забитых мячей и девять голевых передач в 22 матчах в «Аль-Хиляле» во всех турнирах. Его контракт с клубом истекает летом 2027 года.