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05:00, 30 января 2025Мир

Названо ожидаемое в США последствие решения Трампа приостановить помощь Украине

Политолог Блохин: Трамп ожидает заморозки конфликта на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alex Brandon / AP

Своим решением приостановить помощь Киеву президент США Дональд Трамп ожидает достигнуть заморозки конфликта на Украине, предположил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Ожидаемое на Западе последствие этого решения специалист назвал «Ленте.ру».

Ранее источник в Конгрессе США сообщил, что Вашингтон прекратил военную и экономическую поддержку Украины после соответствующего указа американского президента Дональда Трампа. Уточнялось, что указ затронул и приостановку экономической поддержки, однако бюджетная помощь Киеву в данный момент продолжается.

«Это не только про Украину, это про Трампа и его политику. Приостановка должна подтолкнуть Украину к началу переговорного процесса. Чтобы, как говорят в Вашингтоне, заморозить конфликт. Это должен быть стимул, драйвер переговорного процесса», — подчеркнул Блохин.

Это может привести к заморозке конфликта, но Россия вряд ли пойдет на это, наши официальные лица не раз говорили, что мы против заморозки, мы за долгосрочный мир. Заморозка конфликта в интересах Украины и в интересах Запада

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

Он также заметил, что подобные решения характерны для внешнеполитической линии Трампа. «Трамп всегда говорил, что Америка превыше всего, и нужно пересмотреть отношения со многими странами, которые являются "паразитами" и высасывают из США деньги», — заключил специалист.

21 января Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи иностранным государствам на 90 дней. «Никакая дальнейшая иностранная помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов», — объяснял Трамп.

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