Названо ожидаемое в США последствие решения Трампа приостановить помощь Украине

Своим решением приостановить помощь Киеву президент США Дональд Трамп ожидает достигнуть заморозки конфликта на Украине, предположил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Ожидаемое на Западе последствие этого решения специалист назвал «Ленте.ру».
Ранее источник в Конгрессе США сообщил, что Вашингтон прекратил военную и экономическую поддержку Украины после соответствующего указа американского президента Дональда Трампа. Уточнялось, что указ затронул и приостановку экономической поддержки, однако бюджетная помощь Киеву в данный момент продолжается.
«Это не только про Украину, это про Трампа и его политику. Приостановка должна подтолкнуть Украину к началу переговорного процесса. Чтобы, как говорят в Вашингтоне, заморозить конфликт. Это должен быть стимул, драйвер переговорного процесса», — подчеркнул Блохин.
Это может привести к заморозке конфликта, но Россия вряд ли пойдет на это, наши официальные лица не раз говорили, что мы против заморозки, мы за долгосрочный мир. Заморозка конфликта в интересах Украины и в интересах Запада
Он также заметил, что подобные решения характерны для внешнеполитической линии Трампа. «Трамп всегда говорил, что Америка превыше всего, и нужно пересмотреть отношения со многими странами, которые являются "паразитами" и высасывают из США деньги», — заключил специалист.
21 января Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи иностранным государствам на 90 дней. «Никакая дальнейшая иностранная помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов», — объяснял Трамп.