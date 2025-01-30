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19:29, 30 января 2025Забота о себе

Мужчина с деменцией рассказал о неожиданных плюсах болезни

BBC Northern Ireland: Трудности на работе оказались первыми признаками деменции
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shakirov Albert / Shutterstock / Fotodom  

Трудности с соблюдением сроков на работе оказались первыми признаками начинающейся деменции у 49-летнего британца Питера Александра. Как он узнал об изменившем его жизнь диагнозе и какие неожиданные плюсы заболевания он обнаружил, мужчина рассказал в интервью BBC Northern Ireland.

Александр рассказал, что впервые симптомы появились в 2016 году. Мужчина обратился к врачу из-за того, что перестал успевать выполнить рабочие задачи в срок, хотя раньше такого с ним не случалось. Он признался, что тогда и подумать не мог, что это могло произойти из-за проблем с работой мозга.

Однако врачи сообщили о развитии у него лобно-височной деменции. «По сути, из-за болезни мне запретили работать, потому что я утратил способность здраво рассуждать и стал терять критическое мышление. Мне пришлось ко многому привыкать», — признался Александр.

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Несмотря на серьезное заболевание, мужчина считает, что внутри по-прежнему остается самим собой и даже находит плюсы в своем состоянии. Например, он признался, что теперь часто употребляет в речи грубые ругательства. По его словам, из-за этого знакомым часто становится неловко, но сам он считает, что получил определенную свободу сознания, которой раньше не пользовался.

Александр также отметил, что хотя стал хуже считать, но приобрел другое умение: у него появилась мелодичность голоса и речи. Мужчина считает, что причина этого в том, что мозг теперь полагается на другие свои отделы, которые не были затронуты болезнью.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова предложила два необычных способа профилактики старческого слабоумия. Чтобы сохранить ясность ума до старости, она посоветовала чаще общаться и выходить в свет.

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