Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ пытаются сдержать наступление у Селидово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются сдержать продвижение российских войск к северу от Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

По его словам, сдержать наступление российских войск на этом направлении ВСУ нужно, чтобы не допустить охвата Красноармейска с запада. Он рассказал, что к северу от Селидово украинское командование перебрасывает бригады. Кимаковский пришел к выводу, что российские войска охватывают Красноармейск со стороны Мирнограда, благодаря чему вокруг города может образоваться «мешок» и ВСУ будут вынуждены покинуть его.

Он также рассказал, что в Великой Новоселке киевский режим обрек свою группировку на гибель. По его данным, после тех боев фактически перестала существовать одна из бригад ВСУ.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сознательно погубил соединения Вооруженных сил Украины, оборонявшие Великую Новоселку, запретив им эвакуироваться. Он добавил, что от украинских солдат только публично поступило как минимум четыре обращения с просьбой об эвакуации.