В ДНР рассказали о новой угрозе соединениям ВСУ в Запорожской области

Кимаковский: продвижение ВС РФ создает угрозу ВСУ в Запорожской области

Продвижение российских войск в районе Великой Новоселки ставит под удар соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. О новой угрозе для украинских войск рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Сегодня создается серьезная угроза для запорожской группировки противника», — заявил советник.

Кимаковский отметил, что в условиях высокой скорости продвижения Вооруженных сил России к границе с Запорожской областью давление на соединения ВСУ будут усиливаться как с юга, так и с запада.

Ранее Кимаковский рассказал об угрозе попадания ВСУ в мешок у Красноармейска (украинское название — Покровск). Он отметил, что украинские войска пытаются сопротивляться на участке севернее Селидово, ближе к Красноармейску.