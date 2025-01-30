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12:33, 30 января 2025Бывший СССР

В ДНР рассказали о новой угрозе соединениям ВСУ в Запорожской области

Кимаковский: продвижение ВС РФ создает угрозу ВСУ в Запорожской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Продвижение российских войск в районе Великой Новоселки ставит под удар соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. О новой угрозе для украинских войск рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Сегодня создается серьезная угроза для запорожской группировки противника», — заявил советник.

Кимаковский отметил, что в условиях высокой скорости продвижения Вооруженных сил России к границе с Запорожской областью давление на соединения ВСУ будут усиливаться как с юга, так и с запада.

Ранее Кимаковский рассказал об угрозе попадания ВСУ в мешок у Красноармейска (украинское название — Покровск). Он отметил, что украинские войска пытаются сопротивляться на участке севернее Селидово, ближе к Красноармейску.

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