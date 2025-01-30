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13:08, 30 января 2025Бывший СССР

В ДНР рассказали о российской разведке в Днепропетровской области

Кимаковский: В Днепропетровской области ВС России начали разведку дронами
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные начали разведку территории Днепропетровской области при помощи дронов. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Видел, как наши разведчики залетали уже на территорию Днепропетровской области на "больших крыльях"», — заявил Кимаковский.

30 января советник главы ДНР рассказал о расстоянии между позициями Вооруженных сил (ВС) России и административной границей Днепропетровской области. По его словам, на некоторых участках российским военным осталось преодолеть менее трех километров.

Кимаковский также сообщил, что продвижение ВС России создает угрозу украинским подразделениям в Запорожской области. Он уточнил, что давление Российской армии на соединения противника будет усиливаться как с юга, так и с запада.

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