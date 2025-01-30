В Европе заявили об идиотизме Запада после одной новости о российском газе

Боуз обвинил Запад в идиотизме из-за обсуждений возобновления закупки газа у РФ

Ирландский журналист Чей Боуз обвинил Запад в идиотизме на фоне новостей о том, что в Европе обсуждают возобновление закупки газа у России. Пост на эту тему он разместил в соцсети X.

Журналист прокомментировал статью газеты Financial Times (FT), в которой утверждается, что несколько стран Евросоюза (ЕС) предложили включить пункт о возобновлении импорта трубопроводного газа из РФ в текст будущего мирного соглашения по Украине.

«Идиотизм прокси-войны ЕС/НАТО против России. Не стало миллиона украинцев. Экономика ЕС разрушена. На Украине диктатура и тотальная коррупция. (...) А в конце всего этого — "давайте просто снова включим российский газ"», — написал Боуз.

Как заявили в FT, идею возобновить импорт трубопроводного газа из России поддержали Германия, Венгрия и еще несколько стран ЕС. По мнению представителей этих государств, такой шаг помог бы снизить биржевые цены на топливо в регионе и «дал бы обеим сторонам повод придерживаться соглашения о прекращении огня». При этом в Госдуме усомнились в готовности ЕС возобновить закупку российского газа.